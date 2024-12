Avellino: altra novità per le fasce verso il 2025 Domenica 5 sarà sfida contro il Giugliano al "De Cristofaro" per i lupi

L'Avellino ha definito i rinnovi fino al 2026 con Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore, titolari nella gestione Biancolino, rispettivamente sulla fascia destra e quella sinistra del 4-3-1-2 e ora la dirigenza biancoverde sta valutando la miglior soluzione per le alternative sulle corsie. Se per l'out destro c'è Davide Gentile in pole tra i rumors in entrata (il partenopeo classe 2003, di proprietà della Fiorentina, è in prestito alla Salernitana dallo scorso luglio), per la fascia sinistra c'è da registrare l'uscita di Damiano Cancellieri. Il capitolino, fuori lista in campionato dal 6 ottobre per il reintegro di Thiago Cionek, sarà ceduto in prestito alla Triestina. L'ex Perugia sarà allenato da Attilio Tesser, tornato in panchina per i giuliani nel corso della prima parte della stagione. A questo punto per la corsia mancina nella rosa biancoverde ci sono Frascatore e Daniele Liotti, che ha perso la titolarità con il cambio della guida tecnica. Il calabrese potrebbe valutare le opportunità di mercato nel corso del mese di gennaio.