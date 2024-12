Avellino: si riparte, testa al Giugliano e lavoro sottotraccia sul mercato Alle 15.30 la ripresa della preparazione al "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi

Riparte l'Avellino dopo la pausa natalizia. La squadra biancoverde riprenderà la preparazione nel pomeriggio allo stadio "Partenio-Lombardi" e l'impianto sportivo di contrada Zoccolari si presenterà a porte aperte. Occasione per stampa e tifosi, quindi, per seguire il restart dei lupi verso il 2025 e verso il primo match del nuovo anno solare, in programma domenica 5 al "De Cristofaro" quando gli irpini saranno ospiti del Giugliano.

Toscano verso Trapani, ipotesi Ascoli per Liotti

Lavoro sottotraccia sul mercato e ricerca dell'equilibrio tra le necessità in entrata e in uscita. Marco Toscano appare pronto al trasferimento al Trapani. Il centrocampista ha trovato poco spazio in Irpinia, prima a causa dell'infortunio e poi per scelta tecnica. Il nativo di Erice sembra destinato al ritorno a casa (ha già vissuto un'esperienza in maglia Trapani). Toscano non è l'unico profilo in uscita. Tra i rumors spunta anche l'interesse dell'Ascoli per Daniele Liotti. Il calabrese, titolare con Michele Pazienza, ha vissuto prettamente da alternativa per la fascia sinistra a Paolo Frascatore nella gestione di Raffaele Biancolino e potrebbe valutare le opportunità di mercato nel mese di gennaio.