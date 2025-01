Avellino: tre volti nuovi dopo la serie di conferme, le ultime La sessione invernale si è aperta con tre rinnovi e una cessione

La sessione invernale di calciomercato in casa Avellino si è aperta con i rinnovi, quello automatico per Luca Palmiero fino al 2026, nuovo orizzonte anche per Paolo Frascatore e Tommaso Cancellotti. Tre titolari del 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino hanno siglato un ulteriore contratto con il club biancoverde che ha salutato ufficialmente Michele Vano, ceduto a titolo definitivo alla Casertana, e che al al lavoro per l'equilibrio tra entrate ed uscite.

Todisco, Matino e Panico in entrata

Per la fascia destra, dopo una prima parte di stagione in cui Cancellotti ha garantito certezze e continuità, l'Avellino punterà su Gianmarco Todisco per garantirsi un'alternativa. L'esterno di Torre del Greco, classe 2002, saluterà il Sorrento e sarà acquisto a titolo definitivo da parte della società irpina. Anche per Emmanuele Matino è pronto l'ingresso nella rosa a disposizione di Biancolino. Il difensore partenopeo, classe '98, va a caccia del rilancio dopo una prima stagione senza minuti di impiego con il Bari in Serie B. Per l'attacco c'è Giuseppe Panico. Il nativo di Ottaviano, classe '97, è vicino ai lupi dopo essere stato protagonista in maglia Carrarese nella promozione in B e con 15 presenze in Cadetteria fin qui con la squadra toscana.

Cancellieri e Toscano in prestito

Sul fronte cessioni si conferma lo scenario di fine dicembre con Damiano Cancellieri destinato al prestito alla Triestina, con Marco Toscano verso la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Trapani e con Manuel Llano, Daniel Sannipoli e Simone Benedetti nei rumors in uscita.