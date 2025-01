Avellino: Cancellieri alla Triestina, i dettagli Annuncio ufficiale da parte dei due club. Il capitolino era fuori lista in campionato da ottobre

È ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Damiano Cancellieri che passa dall'Avellino alla Triestina per la seconda parte della stagione. Prestito secco nella formula dell'accordo tra i due club. Il capitolino era fuori lista in campionato dal mese di ottobre.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo alla Triestina, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Cancellieri. La società augura al giocatore le migliori fortune in vista della prossima stagione".

La nota ufficiale della società giuliana

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del terzino sinistro Damiano Cancellieri. Cancellieri, classe 2001, arriva a titolo temporaneo dall’US Avellino 1912 e si è legato alla Triestina con un contratto fino al termine dell’attuale stagione agonistica. Dopo aver completato il percorso giovanile tra Cagliari e Torino, con 24 presenze e 4 reti nella stagione 2020/21 ha fornito un contributo determinante nella prima storica promozione in Serie C del Monterosi. Nel club laziale rimane un’ulteriore stagione e mezzo, 49 presenze, 2 reti e 4 assist, prima di trasferirsi al Perugia in Serie B, con sei presenze nella seconda metà del campionato 2022/23. Con i biancorossi umbri ha disputato anche la scorsa stagione in Lega Pro, collezionando 29 presenze, 1 gol e due assist. Nella prima parte dell’attuale campionato ha infine vestito la casacca dell’Avellino, mettendo insieme 6 presenze. Benvenuto a Trieste, Damiano".