Avellino, il ds Aiello: "Programma chiaro sul mercato, è la fase delle scelte" "Abbiamo una tabella di marcia con alternative che deve legarsi a esigenze e opportunità"

"Avevamo pianificato le idee e sono arrivate le prime ufficialità. Partiamo da un gruppo importante. L’obiettivo iniziale era quello di valorizzare la rosa e Biancolino è stato bravissimo nel percorso. Viviamo la fase delle scelte e stiamo lavorando sulle uscite". Così Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, ha presentato il lavoro sul mercato da parte del club biancoverde: "Chi ha giocato poco ha chiesto di uscire e stiamo valutando su un gruppo che con la nuova gestione tecnica è in vetta. Ci auguriamo di aggiungere qualità tecniche e mentali utili per la rosa. Patierno? Un calciatore fondamentale, non è in uscita. Gori ha giocato tanto e ha dato il suo contributo. Non sono in uscita. Parlo di minutaggi veramente bassi per i casi di potenziale uscita. Non abbiamo avuto nessuna richiesta di uscita per Patierno. Abbiamo fatto una scelta su una rosa che richiama anche ai calciatori in prestito. Se c’è qualcuno che per motivi di scadenza chiede di andare via si valuterà in base alle nostre esigenze. Matino? Ci piace, ma non è stato ancora definito. Stiamo valutando diverse situazioni. I tempi? Noi abbiamo già stilato il nostro programma e spesso si lega a dettagli di altri club. Armellino? Non è all’ordine del giorno una sua possibile uscita e il discorso vale anche per Russo. Llano ha fatto poco minutaggio, l’ambizione è chiaramente quella di giocare. Non ci sono trattative avanzate. Liotti? Fa parte della nostra squadra, si gioca il posto con chi si è imposto nel ruolo di terzino sinistro. Liotti è reputato utilissimo e non sono stati immaginati discorsi di uscita. Toscano? L'idea di prendere un altro calciatore esiste. Armellino è universale e stiamo pensando a un play. Oggi c'è il solo Palmiero puro nel ruolo".