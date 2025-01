L'Avellino spreca tutto nel finale: Masala risponde a Sounas, 1-1 col Giugliano Gol dei tigrotti al minuto 89 dopo il vantaggio biancoverde al 53'

Pari tra il Giugliano e l'Avellino: finale di 1-1 al “De Cristofaro”, il gol di Sounas al 53' con l'errore di Danilo Russo e con il greco abile a colpire, poi al minuto 89 la rete di Masala per i tigrotti. I lupi, ora a -7 dalla vetta, non trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato. L'Avellino ripartirà con l'Audace Cerignola nel mirino. I pugliesi hanno superato l'ACR Messina al San Filippo - Franco Scoglio con il finale di 3-1. Nel match di lunedì 13 Biancolino non potrà contare su Sounas, a segno al “De Cristofaro”, ma squalificato per Cerignola a causa del quinto giallo in campionato, rimediato contro i tigrotti.

Primo tempo

Biancolino schiera subito Todisco con Frascatore in tribuna per infortunio. L'ex Sorrento gioca a destra con Cancellotti a sinistra, Cionek al centro con Enrici, c'è Armellino da mezzala destra con D'Ausilio titolare nel ruolo di trequartista e Gori fa coppia con Redan in attacco. Due minuti e primo giallo rimediato da Enrici. Il Giugliano ci prova con Oyewale e Iannarilli risponde con decisione alla conclusione destinata all'incrocio. L'Avellino risponde con Gori: tentativo respinto in angolo e dal corner ci prova Cionek, ma senza trovare lo specchio. Al 10' ancora Giugliano con Padula, al 15' giallo per Sounas: era diffidato, salterà Cerignola-Avellino. Un minuto dopo il greco, innescato dal recupero palla di Gori, centra la traversa. La punta si becca il giallo e poco dopo altra ammonizione per i biancoverdi con Palmiero. Al 41' l'ultima chance nel primo tempo: Cancellotti serve le punte, ma Gori e Redan non trova il timing per colpire (0-0 all'intervallo).

Secondo tempo

La ripresa si apre con il servizio di D'Ausilio che non trova la stoccata delle punte, ma la soluzione denota la decisione dei lupi che trova il vantaggio al 53'. Ancora D'Ausilio, errore di Danilo Russo con l'estremo difensore che apre al colpo di Sounas. Il greco porta in vantaggio l'Avellino (0-1). Al 57' dentro Tribuzzi e Raffaele Russo per D'Ausilio e Redan. Al 68' prima transizione biancoverde: Gori apre per Raffaele Russo, murato da Danilo Russo. Al 70' Biancolino inserisce Rocca per Sounas. Il Giugliano tenta il tutto per tutto. De Rosa trova la respinta di Cionek. Dentro Rigione per Todisco con un Avellino da 3-5-2 nel finale. Balde sfiora il pari al minuto 82 con la chance sul primo palo. Biancolino ordina alla squadra di evitare il blocco basso. L'Avellino non chiude il match e il Giugliano firma il pari: al minuto 89 Oyewale corre sulla sinistra e gira verso il secondo palo dove Masala va in anticipo su Raffaele Russo e colpisce per l'1-1. Il match si chiude, di fatto, con il gol del pari dei tigrotti.