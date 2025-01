Cerignola-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi, De Cristofaro ancora a segno I lupi sprecano in diverse situazioni, si ritrovano sotto, ma pareggiano nel finale

Finale di 1-1 al "Monterisi" tra l'Audace Cerignola e l'Avellino con De Cristofaro che ha salvato i lupi dalla sconfitta al minuto 94. Prova altalenante per gli irpini con gli episodi a dominare la scena. Patierno ha sprecato una grande chance nel primo tempo. Errore difensivo sul gol del Cerignola, in particolar modo per Rigione. Campanile non ha trovato lo specchio con un colpo di testa a Saracco ormai battuto. De Cristofaro si conferma bomber aggiunto nella fase biancoverde.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiduesima Giornata

Audace Cerignola - Avellino 1-1

Marcatori: 33’ st Volpe (C), 49’ st De Cristofaro (A)

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia (41' st Gonnelli), Tascone, Capomaggio, Ruggiero (14' st Bianchini), L. Russo (26' st Volpe); Salvemini, Achik. All. Raffaele. A disp. Greco, Fares, Parigini, Ingrosso, Jallow, Faggioli, Sainz-Maza, Velasquez, Carnevale, Ianzano, Carrozza

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6, Rigione 5, Enrici 5,5, Frascatore 6 (39' st Gori 6,5); De Cristofaro 7, Palmiero 6, Armellino 6,5 (39' st Campanile 5); D'Ausilio 5,5 (20' st R. Russo 5,5); Patierno 4,5, Panico 5,5 (31' st Redan 5,5). All, Biancolino 6. A disp.: Marson, Guarnieri, Llano, Cionek, Manzi, Todisco, De Salvo

Arbitro: Mastrodomenico

Ammoniti: Visentin (C), Tascone (C), Cancellotti (A), Enrici (A), Capomaggio (C), Coccia (C)

Recupero: 1’ pt, 5’ st