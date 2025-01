Cerignola-Avellino 1-1, Biancolino: "Altra chance sprecata, ma buon carattere" Il commento del tecnico biancoverde al termine del match: "Su D'Ausilio..."

"Non meritiamo questo pareggio. C’è stata distrazione in avvio. Ho visto due squadre ben messe in campo, che puntano alla vittoria. Parliamo sempre di qualche occasione sprecata ed è un peccato". Ecco il commento di Raffaele Biancolino al termine di Audace Cerignola - Avellino 1-1: "Usciamo con l’amaro in bocca. L’ingenuità sul gol del Cerignola? Analizzeremo tutto domani. Ho visto un’ottima squadra, con la voglia di vincere. Abbiamo ribaltato la situazione e non ci siamo fermati. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Ho visto una squadra con voglia e con la decisione di fare bene. Ci siamo ritrovati in emergenza a centrocampo, ma devo fare i complimenti a chi ha giocato. Un peccato per quello che ho visto in campo, ma dobbiamo ripartire da questa cattiveria. D’Ausilio? Era arrabbiato per l’infortunio, ma potrebbe qualcosa di meno preoccupante rispetto a quanto immagina. Vedremo. Panico? Mi è piaciuto l’impatto, ma il discorso vale per tutti. Dispiace per qualche episodio che non gira bene”.