L'arbitro di Avellino-Cavese: le designazioni arbitrali del ventitreesimo turno Sabato (ore 17.30) la sfida al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i metelliani

La gara Avellino-Cavese, in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato della sezione di Cosenza e Leonardo Tesi della sezione di Padova con Giorgio D'Agnillo della sezione di Vasto quarto ufficiale. Nessun precedente con Maccarini per l'Avellino. Sono, invece, due i match della Cavese diretti dal fischietto toscano e sono due sconfitte, il 3-2 del Portici sui metelliani del 30 marzo 2022 (Serie D - girone I) e l'1-0 Monopoli sugli aquilotti del 21 settembre scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

ACR Messina - Crotone: Lovison

Avellino - Cavese: Maccarini

Benevento - Team Altamura: Sacchi

Foggia - Latina: Striamo

Giugliano - Audace Cerignola: Andreano

Juventus Next Gen - Monopoli: Madonia

Picerno - Catania: Leone

Sorrento - Potenza: Burlando

Trapani - Taranto: Castellone

Turris - Casertana: Di Cicco