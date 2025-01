Avellino: sprint per Palumbo, lo scenario di mercato Due profili per la fascia sinistra nella prospettiva della sessione invernale

Accelerazione per Martin Palumbo in casa Avellino. Il centrocampista della Juventus Next Gen era l'obiettivo numero uno per la mediana sin dall'avvio della sessione invernale di calciomercato per il ruolo di regista come alternativa a Luca Palmiero nel 4-3-1-2 e il norvegese con cittadinanza italiana ha aperto ai lupi. La dirigenza dell'Avellino punta all'acquisto di Palumbo a titolo definitivo per inserire un tassello anche in prospettiva nella rosa. Non cambia la proiezione per la fascia sinistra. Per l'alternativa a Paolo Frascatore sull'out mancino l'Avellino vuole un under e nello scenario ci sono i profili di Andrea Bozzolan del Milan Futuro e dell'irpino Mattia Maffei del Catania. Per l'attacco si registra la frenata su Gennaro Anatriello. L'Avellino vuole la punta partenopea di proprietà del Bologna, ma l'ACR Messina non vorrebbe perdere il terminale offensivo a gennaio. L'idea di uno scambio con il Pescara, Gabriele Gori in Abruzzo e Davide Merola in Irpinia, resta, ma potrebbe essere un'evoluzione sul finale della sessione dopo l'incontro tra Angelo Antonio D'Agostino e il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, avvenuto lunedì sera a Cerignola.