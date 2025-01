Avellino: 2-1 sulla Cavese, a segno Patierno e Russo Primo successo nel 2025 per i lupi dopo i pareggi con Giugliano e Audace Cerignola

L’Avellino conquista la prima vittoria nel 2025. I biancoverdi superano la Cavese con il risultato di 2-1 nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Parziale di 0-0 all’intervallo, tutto in avvio di ripresa con l’Avellino che corre sul 2-0 con Patierno e Russo al 49’ e al 50’. Poi la Cavese accorcia le distanze con l’ex Fella al 62’.

Primo tempo

Biancolino punta su Campanile titolare con Panico trequartista. L’Avellino guida il ritmo ma accelera raramente nella prima frazione. La Cavese ci prova con Sorrentino e controlla sugli attacchi biancoverdi. La prima vera occasione per i lupi arriva al 31’ con la girata di Patierno, chiusa in angolo da Boffelli. Colpo di testa di Campanile gestito tranquillamente dall’estremo difensore metelliano: nel primo tempo ammoniti Piana, Fella e Panico.

Secondo tempo

All’intervallo fuori Campanile, dentro Russo da esterno/trequartista con Panico. Al 4’ della ripresa Avellino in vantaggio: cross di Panico per il colpo di testa di Patierno a sorprendere la difesa metelliana e Boffelli (1-0). Il gol dell’attaccante di Bitonto sblocca l’Avellino che trova il raddoppio nell’azione successiva. Transizione gestita da Panico che gira la sfera verso lo specchio, sul secondo palo Russo sigla il 2-0 al 50’. Al 55’ Panico sfiora il primo gol in biancoverde: Boffelli e poi la traversa per l’angolo sulla conclusione dell’ex Carrarese. Al 58’ Maiuri inserisce Loreto e Diarrassouba per Rizzo e Peretti e al 62’ la Cavese accorcia le distanze: Avellino sorpreso e arriva il gol dell’ex con Fella servito centralmente in corsa da Sorrentino e abile in diagonale a firmare il 2-1. Al 74’ Biancolino punta su Redan al posto di Panico. Pochi secondi dopo ammonito Sannipoli. Al minuto 81 ammoniti Cancellotti e Vitale. Altri cambi: per l’Avellino dentro Gori e Rocca, fuori Patierno e Sounas. Controllo per i lupi con quattro minuti di recupero: nel finale Todisco per Frascatore.