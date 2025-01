Avellino-Cavese 2-1: tabellino e voti dei lupi Campanile titolare, poi dentro Russo e cambia il ritmo biancoverde nel match

Tre punti preziosi per l'Avellino che ha superato la Cavese con il risultato di 2-1 al "Partenio-Lombardi" nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Decisiva la novità nella ripresa con Biancolino che inserisce Russo al posto di Campanile con due esterni/trequartisti alle spalle di Patierno. Cambia tutto dal 49' al 50'. Ai metelliani non basta la rete dell'ex Fella.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Avellino - Cavese 2-1

Marcatori: 4’ st Patierno (A), 5’ st Russo (A), 17’ st Fella (C)

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6,5, Rigione 6, Enrici 6, Frascatore 6,5 (46’ st Todisco sv); De Cristofaro 6, Palmiero 6,5, Sounas 5 (37’ Rocca sv); Panico 7 (29’ st Redan sv), Campanile 5 (1’ st Russo 7), Patierno 7 (37’ st Gori sv). All. Biancolino 6,5. A disp. Guarnieri, Marson, Armellino, Cionek, Llano, Manzi

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti (13’ st Diarrassouba), Piana, Saio; Rizzo (13’ st Loreto), Sannipoli (37’ Diop), Konate, Vitale (44’ st Vigliotti), Marchisano; Fella (44’ st Marranzino), Sorrentino. All. Maiuri. A disp. Lamberti, Di Somma, Barba, Maffei, Pezzella, Citarella, Badje, Barone

Arbitro: Maccarini

Ammoniti: Piana (C), Fella (C), Panico (A), Sannipoli (C)

Recupero: 4’ st