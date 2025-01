Latina-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini I dettagli per il settore ospiti dello stadio "Francioni" con la gara in programma domenica (ore 15)

Via alla prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Domenico Francioni" (Latina-Avellino è in programma domenica alle 15). Sono 1500 i tagliandi per i tifosi irpini, solo per il settore ospiti e potranno essere acquistati esclusivamente da chi è in possesso della fidelity card biancoverde.

La nota del club irpino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Latina – Avellino che verrà disputata domenica 26 gennaio 2024 alle ore 15:00, partirà domani alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Domenico Francioni”. I ticket avranno un prezzo di € 12,00 e saranno acquistabili online sul portale ciaotickets o presso i punti vendita abilitati. I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare solo il settore ospiti (1500 posti) e potranno farlo solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’U.S. Avellino. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19.00 di sabato 25 gennaio 2025".