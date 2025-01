Avellino: un acquisto e una cessione per il finale della sessione invernale Ultima fase di calciomercato. Domenica la sfida contro il Latina per i biancoverdi

Rush finale di mercato per l'Avellino ed è un gennaio ricco di sorprese. Per Gabriele Gori sembrano volare via i rumors di uscita. Nel prossimo match a Latina il fiorentino dovrebbe far coppia con Cosimo Patierno in attacco. Il solo Simone Benedetti è destinato all'addio. Alessio Tribuzzi è di nuovo nel progetto tecnico dopo l'ipotesi di una cessione. In entrata caccia al terzino sinistro con la trattativa che prosegue per Lorenzo Milani con l'Heracles. Il difensore classe 2001 ha aperto al ritorno in Italia dopo la prima parte di stagione in Eredivisie, la Serie A olandese. Si conferma la distanza tra domanda e offerta e come alternativa c'è l'irpino Mattia Maffei, di proprietà del Catania, in prestito alla Cavese.

D'Ausilio verso una nuova indisponibilità

Michele D'Ausilio resta un rebus. Recuperato per la seconda sfida del 2025, perso di nuovo per un altro infortunio muscolare, per il trequartista si profila l'ulteriore assenza. Si avvicina l'ottava indisponibilità in campionato per D'Ausilio, prezioso nella striscia di vittorie in apertura della gestione Biancolino. Il tecnico studia la miglior soluzione tra il classico 4-3-1-2 e il 4-2-3-1 che ha garantito il cambio di passo nel derby con i metelliani. Martin Palumbo è pronto, ma appare destinato a un esordio come jolly dalla panchina.