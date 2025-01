Avellino: jolly Palumbo e la continuità nel modulo, le ultime verso Latina L'obiettivo della miglior soluzione tra i lupi per centrare la continuità tra casa e trasferta

Sono 1500 i tagliandi a disposizione dei tifosi biancoverdi, solo per il settore ospiti e potranno essere acquistati esclusivamente da chi è in possesso della fidelity card. Già superata da diverse ore la quota 1000 e sarà, quindi, esodo al "Francioni" per Latina-Avellino, in programma domenica alle 15. Caccia alla miglior soluzione tra la continuità del 4-3-1-2 e la novità del 4-2-3-1 per Raffaele Biancolino. Si conferma il rebus dal nome Michele D'Ausilio. Si profila l'ottava indisponibilità in campionato per il trequartista, alle prese con un nuovo fastidio muscolare. C'è il jolly Martin Palumbo e lo staff tecnico valuterà l'impatto dell'italo-norvegese: l'occasione dal primo minuto o a gara in corso per l'esordio in biancoverde. La proiezione offensiva è quella del ritorno di Gabriele Gori titolare con Cosimo Patierno e, quindi, il 4-3-1-2 è in vantaggio su altre soluzioni. Palumbo potrebbe essere impiegato da mezzala più che da regista in avvio dell'esperienza con i lupi. Decisiva la rifinitura per gli ultimi dettagli verso la trasferta di Latina.