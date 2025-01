Latina-Avellino 0-3: tabellino e voti dei lupi Ottima prova per la squadra biancoverde e scelte funzionali dal primo minuto e nella ripresa

Prova di forza e qualità per l'Avellino al "Francioni": finale di 3-0 contro il Latina con i lupi che conquistano la seconda vittoria di fila e determinano vera continuità dopo il successo ottenuto sulla Cavese al "Partenio-Lombardi". Spiccano le prove di Iannarilli, De Cristofaro, Sounas, Russo, Patierno e Gori.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Latina - Avellino 0-3

Marcatori: 15' pt Patierno, 4' st Gori, 31' st Sounas

Latina (3-4-1-2): Zacchi; Marenco (35' st Scravaglieri), Vona, Crescenzi; Ercolano, Petermann (39' st Segat), Gatto (35' st Cittadino), Improta; Ndoj (35' st Ciciretti); Riccardi (11' st Mastroianni), Ekuban. All. Boscaglia. A disp. Civello, Basti, Ciko, Berman, Saccani, Motolese, Cipolla, De Marchi, Bocic

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli 7; Cancellotti 6,5, Rigione 6,5, Enrici 6, Frascatore 6,5; De Cristofaro 7,5, Palmiero 6,5 (20' st Palumbo 6); Panico 6 (20' st Redan 6), Sounas 7,5 (38' st Armellino sv), Russo 7 (38' st Tribuzzi sv); Patierno 7,5 (2' st Gori 7,5). All. Biancolino 7,5. A disp. Marson, Guarnieri, Todisco, Cionek, Manzi, Rocca, Campanile

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Cancellotti (A), Improta (L), Patierno (A), Petermann (L), Enrici (A), Palmiero (A)

Recupero: 5' pt, 2' st