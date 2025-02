Avellino-Turris: le formazioni ufficiali, Lescano titolare Le scelte di Biancolino e Forziati per la gara del "Partenio-Lombardi"

Subito Lescano titolare nell'Avellino con il 4-2-3-1 confermato da Biancolino per la sfida contro la Turris: calcio d'inizio alle 15 al "Partenio-Lombardi" con Patierno in panchina e con Cionek al posto dello squalificato Enrici al centro della difesa.

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Avellino - Turris

Avellino (4-2-3-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero; Panico, Sounas, Russo; Lescano. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Rocca, Patierno, Redan, Tribuzzi, Palumbo, Armellino, Cagnano, Manzi

Turris (4-3-3): Iuliano; Boli, Sabatino, Desiato, Parodi; Morrone, Castellano, Pugliese; Armiento, Porro, Nocerino. All. Forziati. A disp. Suppa, Fallani, Cavallaro, Giglio, Casacchia, Pisacane, Garofalo, Imparato

Arbitro: Sacchi