Avellino-Crotone 2-1: tabellino e voti dei lupi, Patierno decisivo La squadra biancoverde trova la forza per rispondere al colpo subito in gestione

L'Avellino batte il Crotone (2-1) e firma il rilancio dopo il ko di Foggia. Patierno risulta decisivo al 90' dopo il pari di Vinicius che poteva pesare tantissimo nello sviluppo stagionale. Risposta alla sconfitta dello "Zaccheria" e al contraccolpo nel match con il gol dell'1-1 nel finale.

A breve le pagelle dei lupi

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Avellino - Crotone 1-1

Marcatori: 21’ st Rigione (A), 43’ st Vinicius (C), 45’ st Patierno (A)

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Todisco (48’ st Cionek), Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero (18’ st Palumbo), Sounas (36’ st Rocca); Panico (36’ st Russo); Patierno, Lescano (18’ st D’Ausilio). All. Rossi (Biancolino squalificato). A disp. Pizzella, Marson, Armellino, Zuberek, Manzi

Crotone (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (42’ st Schirò); Gallo (42’ st Stronati), Vinicius; Vitale (29’ st Ricci), Tumminello, Oviszach (17’ st Silva); Gomez (17’ st Murano). All. Longo. A disp. Martino, D'Alterio, Piras, Armini, Cantisani, Barberis, Cocetta, Rispoli, Vilardi

Arbitro: Ubaldi

Ammoniti: Di Pasquale (C), Panico (A), Guerini (C), Vinicius (C), Stronati (C), Rocca (A)

Recupero: 2’ pt, 5’ st