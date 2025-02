Avellino: ecco giorni e orari delle gare fino al termine del campionato La Lega Pro ha ufficializzato il calendario delle ultime 6 giornate della stagione regolare

La Lega Pro ha ufficializzato i giorni e gli orari degli ultimi 6 turni della stagione regolare di Serie C. Avellino-Benevento è in programma domenica 30 marzo con calcio d'inizio alle 19.30 al "Partenio-Lombardi". I lupi vivranno tre big match di fila alle 19.30 di domenica. Le squadre del girone C scenderanno in campo alle 18.30 di sabato 19 aprile e alle 16.30 di sabato 26 aprile con tutte le gare in contemporanea per le ultime due giornate di campionato.

Il calendario fino al termine della regular season

28) Casertana - Avellino: sabato 22 febbraio ore 17.30

29) Avellino - Juventus Next Gen: domenica 2 marzo ore 12.30

30) ACR Messina - Avellino: sabato 8 marzo ore 15

31) Avellino - Trapani: mercoledì 12 marzo ore 20.30

32) Taranto - Avellino: domenica 16 marzo ore 20.30

33) Avellino - Potenza: lunedì 24 marzo ore 20.30

34) Avellino - Benevento: domenica 30 marzo ore 19.30

35) Catania - Avellino: domenica 6 aprile ore 19.30

36) Avellino - Monopoli: domenica 13 aprile ore 19.30

37) Sorrento - Avellino: sabato 19 aprile ore 18.30

38) Avellino - Team Altamura: sabato 26 aprile ore 16.30