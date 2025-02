Avellino: 800 tifosi a Caserta, polverizzati i biglietti per il settore ospiti Entusiasmo rilanciato dalla vittoria sul Crotone e conferma della massima spinta in trasferta

Ottocento biglietti a disposizione dei tifosi biancoverdi con fidelity card per il settore ospiti del "Pinto" e tagliandi polverizzati dopo dieci minuti dall'apertura della prevendita: ennesima prova di grande attesa per l'Avellino da parte dell'ambiente irpino con l'entusiasmo rilanciato dal 2-1 sul Crotone che ha cancellato i dubbi emersi per la prova e il ko di Foggia. Decisivo nel successo sui rossoblu Cosimo Patierno, autore del gol vittoria e fresco di rinnovo fino al 2028: "È servita solo una cena. Con la proprietà ci siamo guardati negli occhi e il matrimonio si fa in due. - ha spiegato l'attaccante dell'Avellino - È bastato poco e l'accordo c'era da giorni. Si è atteso solo il momento giusto per ufficializzarlo. La vittoria con il Crotone ci ha ridato entusiasmo. Anche in città si respira una bella aria. Dobbiamo continuare così, uniti". Il derby con la Casertana per il passo di continuità che non può mancare a chi sogna la promozione: "Queste partite si vincono con l'umiltà. Le gare non si vincono con i nomi. Solo finali, dobbiamo dare tutto. L'umiltà è decisiva. La squadra è forte e con volontà i risultati arriveranno".