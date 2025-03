Avellino, Lescano: "Volano via gol realizzati? Conta il futuro della squadra" "Il testa a testa col Cerignola? Pensiamo a noi e alle nostre gare"

"Sul primo gol Chicco mi ha messo una grande palla. Sa ciò che vuole l’attaccante e mi ha regalato un assist perfetto. Sul secondo è arrivato l’istinto, decisivo per noi che dobbiamo decidere le partite". Così Facundo Lescano si è espresso al termine di Avellino - Juventus Next Gen 2-1 al "Partenio-Lombardi": "Patierno? Abbiamo un bellissimo rapporto, mi ha accolto benissimo come tutta la squadra. Anche io vengo dal basso. Abbiamo un percorso simile. Conta la vittoria, non chi segna. Mi tolgo i gol con la classifica nuova? Conta la squadra, conta il cammino finale. Siamo arrivati alla quarta partita insieme. La coppia non nasce subito, arriva col tempo e stiamo migliorando. La richiesta del sacrificio? Avere un tecnico che è stato un grande attaccante ci rende ancora più facile il percorso. Il sacrificio è comune. Ci siamo sacrificati e vale per tutti i compagni di squadra e di reparto. Il testa a testa per la promozione? Conta pensare alla nostra gara e alla vittoria. I conti si faranno alla fine. Ci sono tanti punti in palio e di fronte avremo squadre attrezzate e che metteranno tutto contro l’Avellino”.