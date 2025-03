Avellino-Trapani: le probabili formazioni. Attesa per la decisione sulla Turris È il giorno del turno infrasettimanale, ma anche del verdetto TFN con potenziale nuova classifica

De Cristofaro, Manzi e l'under Campanile: ecco le assenze nell'elenco dei convocati diramato da Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino ospitare il Trapani al "Partenio-Lombardi" (calcio d'inizio alle 20.30). Si rinnova la sfida a distanza tra i lupi e l'Audace Cerignola che scenderà in campo per il derby contro il Foggia (al "Monterisi" via alle 20.45). Per l'Avellino si profila la conferma dell'undici titolare proposto nella gara vinta a Messina con il 4-3-1-2: ballottaggio nel ruolo di mezzala destra con Rocca favorito su Armellino e nel ruolo di trequartista con D'Ausilio candidato alla maglia da titolare più di Panico, nell'elenco dei calciatori in diffida con Palmiero, Palumbo e Patierno. Squadre in campo per il turno infrasettimanale, ma è anche il giorno del verdetto del Tribunale Federale Nazionale sulla posizione della Turris. Il percorso del club corallino nelle ultime settimane, con i rinvii delle gare di campionato, sembra seguire quello che ha portato all'esclusione del Taranto dal girone. La trentunesima giornata potrebbe essere vissuta, quindi, con un'ulteriore nuova classifica (l'Avellino potrebbe scendere in campo con il -1 dal Cerignola).

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Rocca, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Tribuzzi, Palumbo, Mutanda, Russo, Zuberek, Panico

Così i siciliani nel ko con il Monopoli (0-1)

Trapani (3-5-2): Ujkaj; Celiento, Silvestri, Sabatino; Ciotti, Segberg (57' Ruggiero), Verna, Toscano (57' Zappella), Liotti (76' Ciuferri); Stensrud (70' Ongaro), Anatriello (46' Piovanello). All. Torrente. A disp. Barosi, Salamone, Daka, Mulè, Sciortino, De Caro, Malomo