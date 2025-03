Avellino-Trapani 2-0, Biancolino: "Ho visto chi vuole l'obiettivo finale" Il commento del tecnico biancoverde dopo la vittoria ottenuta contro i siciliani al "Partenio"

"Abbiamo fatto una prestazione al di sopra della categoria. Avevamo di fronte una squadra forte, costruita per vincere. Ho visto l’Avellino forte, che ha finalizzato il lavoro in allenamento. Voglio vedere sempre questo tipo di prova". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Trapani 2-0: "Ringrazio la squadra, i tifosi, ma dico tutti. Abbiamo messo in campo tutto sin dal primo minuto. - ha spiegato il tecnico dei lupi - La squadra ha qualità enormi. Bisogna continuare su questa strada. Dobbiamo goderci questa serata, ma da domani penseremo alla prossima sfida. Il tempo diminuisce, ma dobbiamo continuare così mettendo ancora più cattiveria. Vince l’obiettivo del gruppo e non del singolo. Saranno tutte finali da qui alla fine. Il nostro destino è vincere tutte le gare. Non era semplice affrontare il Trapani. La squadra era concentrata sul match e non ad altro. Quando non abbiamo palla dobbiamo recuperare subito la sfera e quando l’abbiamo a disposizione possiamo essere belli. Dobbiamo fare bene le due fasi. Stiamo capendo il momento: la fase è decisiva e la squadra sta dimostrando di voler crescere. Armellino è entrato e sembrava un ragazzino. Ho visto Patierno e Lescano correre ovunque. Mi aspetto sempre qualcosa di più, ma ho visto la squadra che vuole l’obiettivo finale. Ci sono 6 finali e sappiamo cosa possiamo fare”.