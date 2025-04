Avellino: le scelte verso Catania, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Domenica (ore 19.30) la trasferta al "Massimino" per i lupi

L'Avellino accelera verso Catania con alcuni dubbi e la gestione della rosa nel rush finale con la sfida a distanza per la promozione diretta con il Cerignola che si rinnoverà domenica. Alle 15 la sfida tra la Cavese e gli ofantini, alle 19.30 la gara tra gli etnei e l'Avellino con il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Irpinia in tutti i settori del "Massimino".

Ballottaggio Panico-D'Ausilio

La mediana è sotto la lente di ingrandimento dello staff tecnico biancoverde con De Cristofaro da stagione finita e con Rocca che è lontano dalla condizione utile per tornare in gruppo e rischia di aver chiuso anzitempo la stagione. Palmiero ha aperto la settimana di allenamenti con pochi minuti in campo prima di valutazioni negli spogliatoi. Gestione per il centrocampista e per altre pedine della rosa irpina, di controllo verso una gara che può davvero risultare spartiacque nei giochi promozione. Palumbo è pronto al pari di Armellino dopo i gol realizzati nel derby. Per il ruolo di trequartista c'è il ballottaggio tra Panico, che domenica ha scontato il turno di squalifica, e D'Ausilio che dopo l'ora di gioco ha avvertito un leggero affaticamento muscolare. Nel frattempo si profila la conferma della trasferta vietata per i tifosi residenti in Irpinia anche per Sorrento-Avellino che sarà disputata al “Viviani” di Potenza.