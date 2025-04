Sorrento-Avellino a Potenza: i dettagli sulla decisione, l'attesa che persiste Sabato (ore 18.30) la sfida al "Viviani" per la penultima giornata del girone C di Serie C

Il Sorrento gioca le gare casalinghe al "Viviani" di Potenza e completerà il ciclo di match interni per la seconda stagione consecutiva di Serie C nel capoluogo lucano. Il club costiero vivrà presumibilmente anche parte del prossimo campionato di terza serie nell'impianto sportivo potentino. Quanto era nella prospettiva delle scorse settimane, sulle prime idee di potenziale gara decisiva per la promozione diretta, e tornata nei rumors dopo l'1-0 dell'Avellino sul Monopoli, è volata via nella giornata di ieri. Lo "Stirpe" di Frosinone era l'unica vera ipotesi, crollata dopo le indicazioni degli organi competenti, rinnovate in più fasi.

Manca l'ufficialità sul numero di biglietti

La determinazione dell'Osservatorio numero 14 dell'8 aprile scorso aveva rinviato Sorrento-Avellino alle valutazioni del Comitato di Analisi, segnale che spesso porta alla decisione del divieto di trasferta per i residenti della provincia della squadra che giocherà la gara fuori casa. Per la sfida, in programma sabato (ore 18.30), il pubblico biancoverde ci sarà, ma non con i numeri che la piazza irpina desiderava. Dai potenziali diecimila per un esodo vero e proprio ai 700 per il settore ospiti del "Viviani": in mattinata dovrebbe arrivare l'ufficialità sul numero di biglietti a disposizione della tifoseria dell'Avellino con l'acquisto del tagliando legato alla fidelity card dell'US Avellino. Alla trasferta a Potenza si unisce l'opportunità del maxischermo. Anche in questo caso manca l'ufficialità, attesa per oggi, ma dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è emersa la volontà di definire un'area utile per permettere ai tanti tifosi di seguire insieme Sorrento-Avellino, la prima occasione per l'artimetica promozione dei lupi in Serie B. Massimo in 700 al "Viviani", in tantissimi al "Partenio-Lombardi": dopo giorni di attesa si corre verso questo scenario per gli appassionati irpini che non vedono l'ora di festeggiare il ritorno della squadra biancoverde in Cadetteria dopo 7 anni.