Maxischermo: intesa Comune - US Avellino, decisione finale in mattinata Nelle prossime ore si riunirà il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Nel pomeriggio l'amministrazione comunale e l'Unione Sportiva Avellino hanno trovato l'intesa per il maxischermo nel "Partenio-Lombardi", ma la decisione finale spetta al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si riunirà domattina. L'impasse sul bilancio registrata anche nella seconda convocazione del consiglio comunale non ha limitato l'azione del sindaco di Avellino, Laura Nargi, che ha definito con la proprietà del club biancoverde l'allestimento del maxischermo per Sorrento-Avellino all'interno dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Quanto immaginato e delineato in giornata dovrà essere avallato, però, nel comitato per l'ordine e la sicurezza, fissato per le prossime ore. Ieri il Comune di Avellino ha ordinato divieti e obblighi nel piano traffico prevedendo l'afflusso dei tifosi nel centro cittadino.