LIVE | L'Avellino a un passo dalla B: la probabile formazione con il Sorrento Aggiornamenti costanti dalla città su ottopagine.it verso la sfida del "Viviani"

La vittoria per la certezza aritmetica che può arrivare anche con il pareggio o la sconfitta del Cerignola, ma anche un punto determinerebbe sostanzialmente la promozione dell'Avellino in Serie B in virtù della netta distanza (+15) nella differenza reti generale tra gli irpini e gli ofantini: i lupi corrono verso la sfida con il Sorrento al "Viviani" di Potenza (ore 18.30) e in città e in provincia cresce l'attesa per una giornata che può garantire il ritorno in Cadetteria dopo 7 anni. I lupi vivranno la gara contro i costieri con il classico 4-3-1-2: Iannarilli in porta, linea difensiva composta da Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano, mediana con Armellino, Palmiero e Sounas, uno tra D'Ausilio, Panico e Russo sarà il trequartista alle spalle di Patierno, che torna dopo il turno di squalifica per somma di ammonizioni, e Lescano. Aggiornamenti costanti su ottopagine.it verso la sfida del "Viviani".

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Palumbo, Arzillo, Mutanda, Russo, Zuberek, Campanile, Panico