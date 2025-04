VIDEO | L'attesa di Sorrento-Avellino: la carica dei tifosi biancoverdi Alle 18.30 il match che può garantire l'aritmetica promozione dei lupi in Serie B

Cresce l'attesa per il match che può garantire all'Avellino l'aritmetica promozione in Serie B, il ritorno della squadra biancoverde in Cadetteria dopo 7 anni. In mattinata dalla Prefettura, nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è arrivato l'ok al maxischermo. In 2mila anche al "Partenio-Lombardi", quindi, per seguire insieme il match. Nel frattempo tra i tifosi ecco tutta l'emozione per una gara che può risultare storica. La scaramanzia è volata via da un po', in particolar modo dopo l'1-0 sul Monopoli. Tra gli appassionati si ipotizza l'uomo decisivo per il match del "Viviani".

Ecco l'attesa tra i tifosi irpini verso la sfida di Potenza