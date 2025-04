La Lega B saluta il ritorno dell'Avellino. Quando si giocherà la prima giornata Nella scorsa settimana sono state ufficializzate le date di inizio e fine campionato

Anche la Lega B sottolinea il ritorno dell'Avellino in Cadetteria. Il presidente, Paolo Bedin, si è congratulato con il club irpino, "con una società dall'importante tradizione e con una tifoseria appassionata per il risultato raggiunto e l'ottimo campionato disputato": si legge nella nota diffusa nella serata di ieri. Nella scorsa settimana l'assemblea di Lega B ha ufficializzato le date di inizio e fine campionato per la stagione 2025/2026. Il via del torneo è fissato per venerdì 22 agosto con l'ultimo turno della regular season previsto per il weekend dell'8 e 10 maggio 2026.

Il comunicato di Lega B per i lupi

"L'Avellino festeggia il ritorno in Serie BKT dopo un'attesa durata quasi sette anni, vissuti ripartendo dai Dilettanti per l'estromissione dal campionato cadetto nell'estate del 2018. La nuova società calcistica denominata Calcio Avellino SSD centra subito la promozione in C con tanto di scudetto in serie D, poi però sei annate in Lega Pro rincorrendo puntualmente la promozione in B arrivata in questa stagione. Una stagione iniziata in salita con l'Avellino affidato poi a Raffaele Biancolino, capace di creare subito entusiasmo nel gruppo, rimodellandolo e rendendolo granitico e competitivo attraverso gli innesti di gennaio. Una marcia sontuosa per l'allenatore della Primavera che aveva preso in consegna un Avellino al terz'ultimo posto in classifica rendendolo una portentosa e inarrestabile macchina da gol, conducendolo fino alla vetta del girone C della Lega Pro, con una media di 2,44 punti a partita, un rendimento che nessun altro allenatore è riuscito a registrare nel calcio professionistico. Protagonista di 4 promozioni in B indossando la maglia dell'Avellino, l'ex attaccante Biancolino ne conquista pure una da allenatore, al suo esordio in Lega Pro, con un bilancio di 21 vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta. E non è finita, ma la festa può cominciare: l'Avellino è in serie BKT con un turno di anticipo" (clicca qui per il comunicato).