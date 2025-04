L'Avellino è in Serie B: la fotogallery della festa promozione La gioia al "Viviani" di Potenza, al "Partenio-Lombardi" e poi nel centro cittadino

Dal "Viviani" di Potenza, al "Partenio-Lombardi" fino al centro cittadino con il Corso Vittorio Emanuele e Piazza della Libertà presi d'assalto per la festa promozione dell'Avellino in Serie B. Gioia immensa per i tifosi biancoverdi con la squadra irpina che ritrova la Serie B dopo l'esclusione del 2018. Ecco la fotogallery con i vari momenti della celebrazione iniziata al triplice fischio di Sorrento-Avellino 1-2 in terra lucana, vissuta anche al maxischermo con duemila supporter biancoverdi al "Partenio-Lombardi" e poi con i caroselli lungo il capoluogo e la provincia nell'attesa del rientro della dirigenza, dello staff tecnico e della squadra da Potenza. Alle 00.20 l'abbraccio con i lupi che hanno raggiunto Palazzo Caracciolo per l'ulteriore festa con i tifosi.

La fotogallery della festa promozione