"Il Papa muore e l'Avellino è promosso": vi spieghiamo perché non è vero La cronistoria del club irpino e i fine pontificato nel dettaglio

"Quando muore il Papa l'Avellino ottiene la promozione": nell'epoca dei social accade anche questo. Riferimenti che non trovano completa risposta nella storia, in questo caso tra i risultati ottenuti dall'Unione Sportiva Avellino che sabato scorso ha conseguito la settima promozione in Serie B. Mai nessuno prima aveva raggiunto questo traguardo. Ma andiamo con ordine per confutare la suggestione.

Il 3 giugno 1963 muore Papa Giovanni XXIII: l'Avellino retrocede in D

Dall'anno di fondazione del club irpino (1912) non c'è alcun legame con i fine pontificati di San Pio X, Benedetto XV e Pio XI. Nel 1914, nel 1922 e nel 1939 i lupi disputano campionati locali in un calcio ancora in completa evoluzione e in ricostruzione dalle Guerre Mondiali. Il 9 ottobre 1958 muore Pio XII: a fine stagione 1958/1959 l'Avellino non ottiene la promozione sul campo, bensì viene ammesso d'ufficio in Serie C per motivi geografici e di riorganizzazione del torneo. Il 3 giugno 1963 termina il Pontificato di San Giovanni XXIII: la squadra biancoverde non solo non ottiene una promozione, ma addirittura retrocede in Serie D per poi tornare in C nella stagione seguente. L'Avellino strappa la prima partecipazione in Serie B nel 1973: è in corso il Papato di San Paolo VI. Il Pontificato di Papa Giovanni Battista Montini terminerà il 6 agosto 1978. È l'anno della promozione in Serie A. Il 28 settembre 1978 muore anche Beato Giovanni Paolo I.

Promozione e fine pontificato: solo in tre occasioni

L'Avellino vive 10 anni in Serie A, retrocede in B nel 1988, in C nel 1992, torna in Serie B nel 1995: è in corso il Pontificato di San Giovanni Paolo II. La società irpina retrocede in C nel 1996 e riconquista la Cadetteria nel 2003: è ancora in corso il Papato di Karol Wojtyla che muore il 2 aprile 2005, anno che per l'Avellino si chiude con la promozione in Serie B determinata dalla vittoria nei playoff contro il Napoli. L'altalena B-C per i lupi prosegue nel 2006 e nel 2007 (playoff vinto contro il Foggia, il Pontificato di Benedetto XVI è iniziato il 19 aprile 2005). Nel 2009 il club fallisce e torna tra i professionisti nel 2010 (seconda divisione e poi prima divisione, ex C1, nel 2011). Nel 2013 l'Avellino riconquista il pass per il torneo cadetto: nel febbraio di quell'anno ci sono le dimissioni Joseph Ratzinger, che muore il 31 dicembre 2022, con l'Avellino che si salva all'ultima giornata in Serie C nel 2023. Nel 2018 i lupi sprofondano in D a causa dell'esclusione dalla B. Nell'anno successivo c'è la promozione in C: è in corso il Pontificato di Papa Francesco dal 2013. Nel 2025, come accaduto nel 1978 e nel 2005, alla morte del Papa è corrisposta la promozione dell'Avellino. È la terza volta su diverse promozioni in varie categorie dal dopoguerra.

Le promozioni del club irpino

Stagione 1958/59: Avellino ammesso in C

9 ottobre 1958: fine pontificato Pio XII

Stagione 1961/62: Avellino promosso in C

È in corso il pontificato di San Giovanni XXIII

Stagione 1963/64: Avellino promosso in C

È in corso il pontificato di San Paolo VI

Stagione 1972/73: Avellino promosso in B

È in corso il pontificato di San Paolo VI

Stagione 1977/78: Avellino promosso in A

6 agosto 1978: fine pontificato San Paolo VI

28 settembre 1978: fine pontificato Beato Giovanni Paolo I

Stagione 1994/95: Avellino promosso in B

È in corso il pontificato di San Giovanni Paolo II

Stagione 2002/03: Avellino promosso in B

È in corso il pontificato di San Giovanni Paolo II

Stagione 2004/2005: Avellino promosso in B

2 aprile 2005: fine pontificato San Giovanni Paolo II

Stagione 2006/07: Avellino promosso in B

È in corso il pontificato di Benedetto XVI

Stagione 2007/08: Avellino riammesso in B

È in corso il pontificato di Benedetto XVI

Stagione 2009/10: Avellino ammesso in Lega Pro Seconda Divisione

È in corso il pontificato di Benedetto XVI

Stagione 2010/11: Avellino ammesso in Lega Pro Prima Divisione

È in corso il pontificato di Benedetto XVI

Stagione 2012/13: Avellino promosso in B

28 febbraio 2013: fine pontificato Benedetto XVI (dimissioni)

Stagione 2018/19: Avellino promosso in C

È in corso il pontificato di Francesco

Stagione 2024/2025: Avellino promosso in B

21 aprile 2025: fine pontificato Francesco