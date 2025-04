Avellino, Nargi: "Festa solo allo stadio, sui lavori per la Serie B..." Le parole del sindaco al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura

"Si festeggerà, Avellino festeggerà e abbiamo immaginato la festa all'interno dello stadio. Siamo consapevoli che non tutti quelli che vorranno festeggiare potranno esserci e allora stiamo predisponendo un piano di sicurezza per la città": così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, si è espressa al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura: "Maxischermo? Non ci sarà e per la città il Comitato aveva deciso di non farli installare proprio per la sicurezza. Verranno allargate le zone pedonali. Poi ci saranno ulteriori riunioni tecniche per il da farsi, sempre per la sicurezza. Altro dopo la Supercoppa? Sì, ci sarà, ma non si sa se il 3, il 10 o il 17 (date delle gare, ndr)".

"Con l'US Avellino stiamo trovando la soluzione"

"I lavori per adeguare lo stadio alla B? Dalle prime ore abbiamo iniziato ad aprire tavoli per il problema/opportunità dello stadio. Ieri abbiamo finito molto tardi e ci siamo concentrati sullo stadio, sul nuovo stadio, sulla ristrutturazione e insieme alla società e alla famiglia D'Agostino stiamo trovando una soluzione. Sono positiva e stiamo lavorando intensamente in sinergia. Caccia ai fondi? Sono sicura che insieme alla società troveremo una soluzione".