Avellino: cosa occorre allo stadio per la Serie B Domenica (ore 20) la sfida con il Team Altamura al "Partenio-Lombardi"

Ultimi giorni di stagione regolare, poi sarà Supercoppa contro la Virtus Entella, vincente nel girone B, e una tra Padova e Vicenza (oggi alle 16.30 sarà epilogo per il girone A) per l'Avellino, lanciato verso la sfida contro il Team Altamura. Pioggia nei primi due allenamenti settimanali dopo l'aritmetica promozione in Serie B, ma anche una grigliata per i biancoverdi nel pomeriggio di ieri in Tribuna Terminio. Dal campo Biancolino tiene alta la tensione con l'obiettivo di finalizzare il campionato con l'undicesima vittoria di fila. Appare plausibile la completa rotazione dal primo minuto e a gara in corso per consentire ai meno impiegati di risultare protagonisti nell'ultimo atto del girone C e nei match di Supercoppa. Nel frattempo prosegue sottotraccia il lavoro della società nella pianificazione dei lavori utili per l'adeguamento dello stadio "Partenio-Lombardi" alla Serie B, argomento nelle congratulazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al sindaco di Avellino, Laura Nargi. Il manto in sintetico da cambiare, le sedute individuali sugli spalti, l'impianto di illuminazione da aggiornare, l'implementazione tecnica come nel caso della sala VAR e altri dettagli con un valore complessivo da almeno un milione e mezzo di euro: è questa la prospettiva lungo l'estate per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Diversi aspetti andranno risolti nel mese di maggio sfruttando la chiusura anticipata della stagione per le vincenti dei gironi che già a fine aprile ottengono il pass per la Cadetteria.