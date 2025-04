Avellino - Team Altamura: le formazioni ufficiali, ultima sfida in campionato Novità tra i pali e per la linea difensiva: le scelte di Biancolino

Biancolino punta su Marson tra i pali con la linea difensiva composta da Todisco, Manzi, Cionek e Frascatore per sfidare il Team Altamura al "Partenio-Lombardi". Nuova festa promozione per Avellino, allo stadio con i tifosi. In attacco Lescano e Patierno con D'Ausilio trequartista e la mediana con Armellino, Palmiero e Sounas.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Avellino - Team Altamura

Avellino (4-3-1-2): Marson; Todisco, Manzi, Cionek, Frascatore; Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Rigione, Rocca, Russo, Tribuzzi, Palumbo, Cagnano, Cancellotti, Zuberek, Arzillo, Mutanda, Enrici, Campanile, Dachille

T. Altamura (3-4-3): Pane; Silletti, Rizzo, De Santis; Mane, Franco, Grande, Dibenedetto; Rolando, Palermo, D'Amico. All. Di Donato. A disp. Spina, Di Toma, Patruno, Pignataro, Onofrietti, Celi, Ortisi, Sabbatani, Lagonigro, Bumbu, Simone

Arbitro: Terribile