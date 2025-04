Biglietti Avellino-Padova: prelazione per gli abbonati, i dettagli Due fasi per l'acquisto del tagliando utile per seguire dal vivo la sfida di Supercoppa Serie C

Inizierà alle 16 la prevendita biglietti per la gara Avellino-Padova, prima giornata della Supercoppa di Serie C, in programma sabato (ore 19) al "Partenio-Lombardi".

Costi dei biglietti

Curva Sud: • Adulti: 16 euro • Ridotto: 12 euro

Tribuna Terminio: • Adulti: 22 euro • Ridotto: 17 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 27 euro • Ridotto: 22 euro

I biglietti ridotti sono riservati agli Under 18 (nati a partire dal 03/05/2007)

Fase di prelazione - La prelazione può essere effettuata esclusivamente dagli abbonati US Avellino al campionato 2024/2025, non è pertanto consentito in questa prima fase rilasciare biglietti a persone che non siano titolari di abbonamenti della passata stagione sportiva. Questi ultimi potranno comunque procedere all’acquisto del biglietto nella fase 2 dedicata alla vendita libera. Per l’acquisto del biglietto è necessario prendere visione dell’abbonamento. Non sono consentiti: cambi di settore; cambi di nominativi (il biglietto emesso deve essere intestato alla persona abbonata); cambi di posto in Tribuna Montevergine. Per i cambi di posti e/o settori è necessario attendere l’apertura della vendita libera.

I punti vendita per i biglietti in prelazione

Avellino: Tabaccheria F.lli Cipolletta, via Pianodardine 59; Intralot, via Tagliamento 309; Pro Locando Viaggi e Turismo, Via San Francesco Saverio

Ariano Irpino: Turismo Irpinia Ag. Viaggi Peluso, via XXV Aprile

Bisaccia: Bar Tabacchi Trivelli, via XXIII Luglio 123

Lioni: Cartoleria Ferretti, via Ronca 68

Mirabella Eclano: Raffael Cafè [ex Ds Service], via Sant’Angelo 128

Montesarchio: Bar Lama, via Vitulanese 19

Montoro: Bar Nettuno, via Flavita presso Parco del Sole

San Martino Valle Caudina: Tabaccheria “L’Obelisco”, Corso V.Emanuele 15-19

Serino: Planetwin365, via Terminio 3

Solofra: Tabacchi Romano, via Roma 1

Vendita Libera - La fase di vendita libera avrà inizio venerdì 2 Maggio alle ore 10:00. Oltre alla biglietteria dello Stadio Partenio - Lombardi sarà possibile acquistare i biglietti online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2. La biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari: mercoledì 30 aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00; giovedì 1 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; venerdì 2 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; sabato 3 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara.