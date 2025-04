VIDEO | Avellino con il rebus stadio. I tifosi: "Ci sia responsabilità" I supporter chiedono tempi veloci: "Scongiurare gare casalinghe lontane dal "Partenio-Lombardi"

Prelazione per gli abbonati, subito in tantissimi al botteghino del "Partenio-Lombardi" per il biglietto: preludio al nuovo sold-out per l'Avellino nell'ultima gara casalinga della stagione. Sabato (ore 19) i lupi ospiteranno il Padova per la prima giornata della Supercoppa di Serie C in cui la squadra biancoverde sarà premiata per la promozione diretta in Serie B con la vittoria del girone C. In città e in provincia si conferma l'euforia per il ritorno dell'US Avellino in Cadetteria dopo 7 anni, ma c'è il rebus stadio che tiene banco nell'ambiente. "Ci sia responsabilità": così i tifosi allo stadio. I supporter chiedono tempi veloci per una soluzione utile al fine di scongiurare lo spettro di un Avellino costretto a giocare le gare casalinghe lontano dal "Partenio-Lombardi". Ecco le interviste ai tifosi.