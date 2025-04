Avellino in B: la festa non si ferma, l'ipotesi bus scoperto ha preso forma Attesa per le comunicazioni ufficiali, ma dovrebbe esserci un nuovo abbraccio squadra-tifosi

La festa promozione dovrebbe vivere un nuovo capitolo, l'ultimo, nel post-gara di Avellino-Padova, ultima sfida casalinga dei lupi in Serie B. Sabato, con calcio d'inizio alle 19, i biancoverdi scenderanno in campo per la prima giornata della Supercoppa di Serie C, riceveranno dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, il trofeo per la vittoria del girone C, e per la serata sembra profilarsi il bus scoperto, tanto atteso dai tifosi, per le vie del centro cittadino. Non è ancora ufficiale, ma l'ipotesi di un nuovo momento per celebrare il ritorno dell'US Avellino in Cadetteria ha preso forma con il passare delle ore. Attesa, quindi, per nuove comunicazioni dal club che questa sera vivrà una serata di gala in famiglia con tutti i tesserati in provincia. Sabato sarà ritorno in campo per l'ultimo match interno della stagione e al termine i lupi dovrebbero ricevere un nuovo abbraccio della tifoseria con il bus scoperto per le strade del capoluogo.