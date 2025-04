Avellino, Patierno: "Mi auguravo 15 gol e la promozione. Così è stato" "La Serie B? Sono orgoglioso di potermi misurare in un torneo di questo tipo"

"Vogliamo vincere. Abbiamo messo da parte il campionato anche se la festa è sempre dietro l'angolo. Dalle prossime ore penseremo solo alla Supercoppa. Vogliamo il trofeo. Entella e Padova sono forti come noi avendo ottenuto la promozione diretta. Giocheremo, di fatto, già gare dal sapore di B". Così Cosimo Patierno si è espresso nella serata di gala organizzata dall'US Avellino con i tesserati e gli sponsor: "Siamo maturi e capiamo i momenti. Quando siamo fuori festeggiamo, quando siamo in campo diamo tutto e daremo fino all'ultimo giorno della stagione. Vogliamo vincere anche la Supercoppa. Il mister tiene alta la concentrazione e riconosciamo i momenti. La B? Ero fiducioso in C quando feci il salto dalla D e ora sono orgoglioso di potermi misurare in un torneo importante come la B.

"A Catania abbiamo vissuto e vinto la gara decisiva"

"Il mercato? Pensiamo a festeggiare e alla Supercoppa. Per il mercato ci sono le persone giuste che individuerà ciò che occorre. Il momento clou? Catania. Ci credevo tantissimo dopo la vittoria ottenuta lì. Pensavamo tutti che fosse l'ostacolo più duro e lì abbiamo capito che avremmo vinto il campionato. Anche col Crotone siamo stati bravi a vincere in un match complicato. Siamo andati avanti nei momenti difficili e non ci vogliamo fermare. C'è la Supercoppa ed è un trofeo che vogliamo regalare al club. Sì, con me è sempre stato un rapporto di amore e odio. Nella scorsa estate avevo detto a chi mi stava vicino 'mi auguro 15 gol, ma voglio la vittoria del campionato'. Così è stato. Non ci credo ancora. È sempre bello ovunque vai. È una città malata di calcio e merita tutto questo. Avellino vive per il calcio".