Avellino, nuova festa col bus scoperto: le strade chiuse al traffico Sabato la sfilata: sin dalle ore 16 divieto di sosta con rimozione coatta in due vie del centro

La festa promozione dell'Avellino avrà il suo epilogo nella serata di sabato. Nella gara con il Padova (ore 19), la prima delle due sfide dei biancoverdi in Supercoppa di Serie C, i lupi riceveranno al "Partenio-Lombardi" il trofeo per la vittoria del girone C, e subito dopo la gara sarà sfilata della squadra con un bus scoperto. Il club irpino non ha ancora ufficializzato il programma, ma in virtù dell'ordinanza del sindaco di Avellino, Laura Nargi, è tutto pronto per il nuovo abbraccio squadra-tifosi a partire dalle 22 di sabato. Ecco le strade che saranno chiuse al traffico. C'è anche l'istituzione, sin dalle ore 16, del divieto di sosta con rimozione coatta fino a fine manifestazione in via Carlo Del Balzo e in via Salvatore De Renzi.

Le strade interessate

Dalle ore 22 fino a fine manifestazione del 3 maggio 2025 l'istituzione del divieto di circolazione, escluso mezzi autorizzati: in via Giovanni Feola, via Pasquale Greco nel tratto compreso tra l'intersezione con via Carlo Nazzaro e l'intersezione con via Giovanni Feola; in via Antonio Annarumma nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Giovanni Festa e l'intersezione con via Antonio Di Pietro; in via Zoccolari nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazzale degli Irpini e l'intersezione con via Antonio Annarumma; in via Aurelio Genovese; in viale Alcide De Gasperi; in via Enrico Capozzi; in via Michele Capozzi nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza Enrico Cocchia e via Enrico Capozzi; in via Alfredo Amatucci; in via Antonio Giordano nel tratto compreso tra l'intersezione con via Scipione Bellabona e l'intersezione con via Giosuè Carducci; in via Circumvallazione nel tratto compreso tra l'intersezione con via Francesco Guarini e l'intersezione con via Serafino Soldi; in via Carlo Del Balzo, in via Salvatore De Renzi; in via Alfredo Covelli; in via Giuseppe Marotta; in via Nicola Trifuoggi; in via Luigi Amabile dall'intersezione con via Trinità e l'intersezione con via Salvatore De Renzi; in via Serafino Pionati dall'intersezione con via Serafino Soldi e l'intersezione con via Salvatore De Renzi, sottopasso di collegamento tra via Giuseppe Garibaldi e via San Leonardo.