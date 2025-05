Avellino, Festa sullo stadio: "Emendamento mette a rischio la B sin da agosto" Le parole dell'ex sindaco: "Chiunque possa dare una mano per il Partenio lo faccia"

"Non abbiamo concordato con l'emendamento rispetto allo stadio perché onestamente la stima ci sembra un po' troppo esagerata. E avremmo gradito, abbiamo richiesto che la stima fosse effettuata da un professionista esterno". Così l'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è espresso sulla vicenda "Partenio-Lombardi" con i lavori di adeguamento da programmare in chiave Serie B. "Ci è sembrato che lo stadio servisse quasi per risolvere il problema bilancio e non ad affrontare il problema adeguamento per la Serie B. - ha aggiunto l'ex primo cittadino - Quindi, non abbiamo condiviso gli emendamenti Mattiello-Nargi. È stato eliminato anche il project financing da questo emendamento. Siamo perplessi. Loro fanno la loro strada. L'auspicio per lo stadio è che chiunque possa dare una mano, Regione, Governo, qualsiasi Ente territoriale possa farlo, lo faccia. È il nostro desiderio finalmente giocare la B e farlo ad agosto al Partenio-Lombardi. Questo emendamento credo metta un po' a rischio questa possibilità".