I convocati di Avellino-Padova: due eventi per i lupi nella prossima settimana Mercoledì allo stadio comunale di Mirabella Eclano, giovedì l'asta dell'Associazione per la Storia

L'US Avellino ha comunicato l'elenco dei convocati diramato da Biancolino per la sfida con il Padova, prima delle due gare in Supercoppa di Serie C e ultimo appuntamento casalingo per i biancoverdi. Tutti a disposizione del tecnico dei lupi ad eccezione del lungodegente De Cristofaro. Nel frattempo, spiccano due eventi nella prossima settimana per l'Avellino. Mercoledì a partire dalle 15.30 sarà inaugurato il nuovo stadio comunale di Mirabella Eclano e i biancoverdi scenderanno in campo per una gara amichevole (ore 17.30 saluti e premiazioni, alle 18 incontro con la tifoseria, alle 19 partita di calcio delle vecchie glorie eclanesi). Giovedì, invece, dalle 18 all'Hotel del La Ville di Avellino ci sarà l'asta di beneficenza organizzata dall'Associazione per la Storia con le maglie indossate e autografate dai lupi nell'ultima gara di campionato con il Team Altamura. All'evento parteciperanno dirigenti, giocatori e staff tecnico dell'US Avellino 1912. "La partecipazione all'asta è riservata a chi sarà presente in sala. Chi è residente fuori città potrà incaricare una persona di fiducia che partecipi per suo nome e conto dal vivo": si legge nella nota diffusa.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 55 Mutanda

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico