Avellino-Padova: le formazioni ufficiali, Palumbo titolare Prima delle due gare in Supercoppa di Serie C per i biancoverdi

Biancolino punta su Palumbo dal primo minuto con il ritorno del pacchetto arretrato titolare: formazione tipo con l'ex Juventus Next Gen al posto di Armellino. Ecco la prima delle due gare in Supercoppa di Serie C per i lupi. Sfida contro il Padova al "Partenio-Lombardi".

Così dal primo minuto

Serie C - Supercoppa

Prima Giornata

Avellino - Padova

Avellino (4-3-1-2). Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Palumbo, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Rocca, Russo, Tribuzzi, Armellino, Cionek, Zuberek, Frascatore, Mutanda, Manzi, Panico

Padova (3-4-3): Fortini; Faedo, Delli Carri, Perrotta; Capelli, Bianchi, Cretella, Villa; Varas, Bortolussi, Valente. All. Andreoletti. A disp. Voltan, Sala, Belli, Crisetig, Fusi, Spagnoli, Russini, Liguori, Granata, Kirwan, Favale, Pirrello, Buonaiuto

Arbitro: Maccarini