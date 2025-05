Avellino-Padova 0-1, Biancolino: "Peccato per l'errore nel primo tempo" Il commento post-gara del tecnico biancoverde

"Non mi va giù perché abbiamo subito gol su un errore nostro". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Padova 0-1 in Supercoppa Serie C: "Abbiamo creato nella ripresa, siamo andati in difficoltà nel primo tempo. Non abbiamo chiuso nel modo opportuno sulle loro soluzioni. Ci siamo adattati nel secondo tempo e sono contento per quanto fatto nella ripresa. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Era un impegno importante. Non era facile tenere a bada l’entusiasmo, ma dobbiamo crescere in questi aspetti. Non deve mai mancare cattiveria e voglia di vincere. Si arrivava da giorni di festa, ma dobbiamo essere adulti. Chiaramente la prestazione non cambia la stagione e la vittoria finale. La squadra è in Serie B. Peccato perché volevo vincere e conquistare la Supercoppa. Dobbiamo essere più cattivi nel colpire quando occorre. In B sarà ancora più difficile".