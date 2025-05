FOTO | Avellino: la premiazione con il trofeo del girone C Ecco dove e quando terminerà il cammino stagionale dei biancoverdi

Al termine della gara con il Padova, l'Avellino ha ricevuto il trofeo per la promozione diretta, per il primo posto nel girone C di Serie C. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha consegnato la coppa alla società irpina con la nuova festa per la proprietà e per i tesserati biancoverdi al "Partenio-Lombardi". L'Avellino ha chiuso il ciclo di gare casalinghe nella stagione 2024/2025 con una sconfitta. Il Padova ha superato i lupi con il risultato di 1-0: decisiva la rete di Capelli al minuto 17. Ora l'Avellino tornerà in campo sabato prossimo a Chiavari, sfiderà la Virtus Entella nel secondo e ultimo match in Supercoppa (nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante, ndr). Il triangolare si chiuderà sabato 17 con Padova-Entella allo stadio "Euganeo".