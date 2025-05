FOTO - VIDEO | Avellino: sfilata con il bus scoperto per le strade della città In tantissimi hanno raggiunto il percorso e seguito il pullman dei biancoverdi

Nuovo abbraccio squadra-tifosi ad Avellino (clicca qui per il reel di Ottopagine sui canali social). Con il via alle 22.30, al termine del post-gara di Avellino-Padova, prima giornata della Supercoppa di Serie C, i lupi hanno raggiunto con un bus scoperto via Feola, via Annarumma, via Carducci, via Del Balzo, via De Renzi, via Circumvallazione per poi ritornare allo stadio "Partenio-Lombardi" risalendo via Carducci e via Annarumma. Ecco la sfilata per le strade del capoluogo con tantissimi tifosi che hanno atteso il pullman e che hanno seguito i biancoverdi lungo il percorso stabilito nei giorni scorsi. Prosegue la festa promozione con la prossima settimana che sarà di lavoro in campo con la seconda e ultima gara in Supercoppa, in programma sabato prossimo a Chiavari contro la Virtus Entella, epilogo dei impegni sul terreno di gioco in stagione per l'Avellino, ma che sarà anche ricca di impegni. Mercoledì i lupi raggiungeranno Mirabella Eclano per l'inaugurazione del nuovo stadio comunale. Giovedì sarà evento all'Hotel de la Ville con l'Associazione per la Storia in cui ci sarà l'asta di beneficenza con le maglie indossate e firmate nell'ultimo match di campionato con il Team Altamura. Altre iniziative in provincia, nei vari club, sono pronte nel calendario della società irpina. In basso la fotogallery