FOTO - VIDEO | Promessa mantenuta: l'US Avellino a piedi a Montevergine Ultimi appuntamenti in provincia per i lupi prima del rompete le righe

L'Avellino al Santuario di Montevergine a piedi. Appuntamento questa mattina per la colazione a Summonte e poi, passando per Ospedaletto d'Alpinolo, la proprietà, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra hanno raggiunto l'Abbazia dal sentiero. In tantissimi hanno accolto i biancoverdi verso il cammino, terminato con l'incontro nel Santuario. Nuova benedizione da parte dell'Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia. Ultime ore in Irpinia per i calciatori prima del rompete le righe. Domani la squadra salirà sul treno che, con partenza da Borgo Ferrovia in mattinata, farà tappa a Montefalcione, Taurasi, Montemarano, Montella, Lioni e Calitri con una visita anche alla sorgente di Caposele. Dalla prossima settimana il club irpino accelererà in chiave Serie B con i primi incontri per il restyling della rosa.