Piantedosi: "L'Avellino in B? Prima la salvezza, poi siamo pronti a sognare" "La Cadetteria è tanta roba, mantenerla sarebbe già un obiettivo importante"

All'evento di Noi Moderati a Napoli dal titolo "Noi e la Campania - In ascolto per una Regione di diritti e sviluppo", il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si è espresso anche sull'US Avellino promosso in Serie B: "Credo che già avere riconquistato la Serie B per l'Avellino sia tanta roba e mantenerla sarebbe già un obiettivo importante. Poi siamo pronti a sognare. - ha affermato - Sul calcio si esercita sempre una certa scaramanzia". La squadra biancoverde ha raggiunto il Santuario di Montevergine in giornata e domani con un treno vivrà l'ultimo appuntamento con i tifosi prima del rompete le righe nella off-season.