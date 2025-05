Avellino: delibera della giunta per il "Partenio-Lombardi", i dettagli I diversi interventi definiti per adeguare lo stadio ai parametri della Serie B

Delibera approvata dalla giunta comunale di Avellino per il restyling dello stadio Partenio-Lombardi in chiave Serie B. Adeguamento per il torneo cadetto da definire nelle prossime settimane, da sviluppare entro la metà di luglio per poi centrare il parere positivo dagli organi competenti nella prima decade di agosto. L'obiettivo è quello di scongiurare un avvio di campionato lontano da Avellino per i lupi. La cifra sfiora i due milioni di euro con il decreto della Regione Campania: quasi 750mila euro per il manto erboso, poco più di 500mila euro per l'illuminazione, poco meno di 250mila euro per locali VAR e servizi igienici, altri 300mila euro per tornelli, sedute individuali e videosorveglianza: si accelera per aspetti tecnici, si punta a iniziare i lavori quanto prima per rispettare il cronoprogramma indicato. Nel frattempo, domani alle 15 inizierà la campagna di fidelizzazione "Branco". "Un primo passo verso la prossima campagna abbonamenti valida per il campionato di serie B 2025/2026": sottolinea l'US Avellino nella nota ufficiale.