Avellino: un terzino è pronto al prolungamento contrattuale Nella prossima settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità della sede del ritiro estivo

I primi contatti, ma anche i primi incontri sono avvenuti lontano da occhi indiscreti. L'Avellino accelera sottotraccia e nei prosimi giorni comunicherà la sede del ritiro estivo. Cascia ha superato San Gregorio Magno nelle idee del club, ma c'è attesa per l'ufficialità della città che ospiterà i lupi nella preparazione verso il campionato di Serie B 2025/2026. Sulla rosa la proprietà è stata chiara. Non è la fase dei proclami, ma sarà indubbiamente necessaria una ridefinizione dell'organico, da calibrare per la nuova categoria.

Cancellotti verso il rinnovo coi lupi

Ingressi di qualità e prospettiva, uscite per sfoltire una rosa che dal primo luglio presenterà anche i rientranti dai prestiti nell'ultima stagione: al riequilibrio si lega la proiezione delle conferme, ma anche dei rinnovi. È il caso di Tommaso Cancellotti. L'eugubino è stato uno dei leader silenziosi del gruppo che ha vinto il girone C di Serie C e vola verso il prolungamento contrattuale con il club irpino. Marco Armellino ricoprirà il ruolo di capitano anche in Cadetteria. Passo dopo passo spuntano le prime idee e le prime decisioni dei biancoverdi.