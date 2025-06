Avellino: contatti con le big e un obiettivo concreto, le ultime Valutazioni al "Partenio-Lombardi" prima degli interventi veri e propri: via nei prossimi giorni

Due profili in entrata e un obiettivo concreto nella prima decade di giugno per l'Avellino. Il lavoro sottotraccia del direttore sportivo Mario Aiello prosegue con Alessandro Milani e Manu Gyabuaa tra i nomi nell'elenco in entrata per i biancoverdi.

Milani nel Venezuela al Sudamericano U-20 2025

Milani appare pronto all'esperienza con una prima squadra dopo il ruolo da protagonista che si è costruito lungo gli anni nelle formazioni under della Lazio. Classe 2005, nativo di Latina, italo-venezuelano e impegnato prima con le giovanili azzurre e poi con quelle della Vinotinto a gennaio e febbraio scorso nel campionato sudamericano under 20, Milani può risultare come jolly sulla corsia mancina in virtù della capacità di essere adattato su più ruoli.

Gyabuaa e Demme per la mediana

Gyabuaa è, invece, reduce dal buonissimo percorso con l'Atalanta Under 23 e punta allo step in Serie B. Diego Demme resta l'obiettivo primario in mediana tra i profili esperti da inserire per un gruppo che dovrà risultare con il giusto equilibrio tra over e under.

"Partenio", valutazioni prima dei lavori veri e propri

Nel frattempo, sono iniziate la fasi preliminari dei lavori di restyling allo stadio "Partenio-Lombardi" con le valutazioni opportune prima degli interventi veri e propri nelle diverse aree da adeguare per la Serie B.